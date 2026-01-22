Тимоти Шаламе догнал Марлона Брандо в рекорде «Оскара»

Размер шрифта
Актер Тимоти Шаламе почти поставил рекорд номинаций международной кинопремии «Оскар». Об этом сообщило издание Deadline.

30-летний Шаламе получал номинацию в категории «Лучший актер» за фильмы «Зови меня своим именем» в 2018 году, «Боб Дилан: никому не известный» в 2025 году и «Марти Великолепный» в 2026 году.

Сейчас моложе него среди номинированных три раза мужчин-актеров только Марлон Брандо (1924-2004) который был номинирован за фильмы «Трамвай «Желание» в 1952 году, «Вива, Сапата!» в 1953 году и «Юлий Цезарь» в 1954 году. Брандо было еще 29 лет, когда 15 февраля того же года, за полтора месяца до его 30-летия, объявлили номинации на премию «Оскар» 1954 года.

При этом Дженнифер Лоуренс остается самым молодым актером в истории (как мужского, так и женского пола), получившим три номинации на премию «Оскар». Ей было 23 года, когда в январе 2014 года она получила номинацию за фильм «Афера по-американски» после номинаций на лучшую женскую роль за картины «Зимняя кость» (2011) и «Мой парень-псих» (2013).

Академия кинематографических искусств и наук представила 22 января список номинантов на премию «Оскар» 2026 года. Трансляция мероприятия прошла на официальном YouTube‑канале.

В главной номинации «Лучший фильм» представлены десять картин: «Бугония», «F1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

