Зеленский назвал состав украинской делегации для переговоров с Россией в ОАЭ

Зеленский: Умеров, Арахамия и Буданов войдут в делегацию для переговоров в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил состав делегации для участия в трехсторонних технических переговорах с Россией и США в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на его слова журналистам в Давосе.

В состав группы, по словам Зеленского, вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

22 января Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Она пройдет в пятницу, 23 января.

В этот же день президент США Дональд Трамп после переговоров со своим украинским коллегой в швейцарском Давосе призвал завершить украинский конфликт. По словам политика, его встреча с украинским лидером «прошла хорошо».

Ранее Зеленский в Давосе заявил о необходимости размещения европейских войск на Украине.