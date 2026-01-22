Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Зеленский назвал состав украинской делегации для переговоров с Россией в ОАЭ

Зеленский: Умеров, Арахамия и Буданов войдут в делегацию для переговоров в ОАЭ
Kin Cheung/AP

Президент Украины Владимир Зеленский объявил состав делегации для участия в трехсторонних технических переговорах с Россией и США в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на его слова журналистам в Давосе.

В состав группы, по словам Зеленского, вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

22 января Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Она пройдет в пятницу, 23 января.

В этот же день президент США Дональд Трамп после переговоров со своим украинским коллегой в швейцарском Давосе призвал завершить украинский конфликт. По словам политика, его встреча с украинским лидером «прошла хорошо».

Ранее Зеленский в Давосе заявил о необходимости размещения европейских войск на Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686437_rnd_3",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+