«Зенит» обыграл чемпиона Китая в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» одержал победу над действующим чемпионом Китая «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Катаре.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды.

В составе «Зенита» голы оформили Луис Энрике на 11-й минуте, Педро — на 20-й, Александр Соболев и Александр Ерохин на 71-й и 81-й минуте.

В этом матче за «Зенит» дебютировал защитник Игорь Дивеев, перешедший из ЦСКА 11 января; он был заменен в перерыве.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

