Игоря Бриля перед госпитализацией прооперировали: «Нехорошая ситуация»

Племянник Бриля сообщил об операции, перенесенной пианистом
Евгений Биятов/РИА Новости

Племянник джазового пианиста и композитора Игоря Бриля Денис рассказал о перенесенной дядей операции. Дениса Бриля цитирует 360.ru.

Подтвердить информацию об экстренной госпитализации артиста мужчина не смог.

«К сожалению, мы пока не смогли с ним связаться, поэтому сказать ничего не могу, нет информации. Ему недавно сделали операцию, поэтому, в общем, такая нехорошая ситуация», — сказал он.

О том, что джазмен Бриль госпитализирован в Москве из-за обострившихся проблем с сердцем, сообщил 22 января Telegram-канал Mash. По данным канала, 81-летнему музыканту стало плохо дома. Врачи скорой помощи оказали ему первую помощь и доставили в кардиологическое отделение.

Игорь Бриль окончил фортепианное отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в 1963 году. После выпуска он начал играть в джаз-оркестрах, а с 1968-го — выезжать с сольными концертами в Германию. В 1987-м Бриль удостоился звания заслуженного артиста России, а в 1998-м — народного.

Ранее 84-летнюю исполнительницу «Любите Россию» экстренно увезли в больницу из‑за проблем с сердцем.

