Российский посол оценил возможность участия России в переговорах в ОАЭ

Анонсированная украинским президентом Владимиром Зеленским трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в ОАЭ зависит от итогов сегодняшних переговоров спецпосланника президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Не стоит верить всему, что мог сказать Зеленский после встречи с Дональдом Трампом. Стоит подождать развития событий и официального подтверждения от Кремля. Тем более, что сегодня вечером в Москве пройдут переговоры Уиткоффа и Путина. Надо дождаться результатов этой встречи», — сказал посол.

По его мнению, многое станет ясно, как только в Кремле увидят конкретные предложения, с которыми Уиткофф и Кушнер приедут в Москву.

Выступая на экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет в пятницу, 23 января.

«Думаю, это будет первая трехсторонняя встреча в ОАЭ. Она состоится завтра и послезавтра — двухдневные переговоры в Эмиратах. Надеюсь, что Эмираты в курсе. Иногда со стороны американцев бывают такие сюрпризы. На тактическом уровне, если состоится эта трехсторонняя встреча, надеюсь, мы сможем что-то найти», — заявил Зеленский.

