Посольство во Франции прокомментировало задержание шедшего из России танкера

Посольство РФ: власти Франции не уведомляли Россию о задержании танкера с нефтью

Французские власти не ставили в известность посольство РФ о задержании в Средиземном море нефтяного танкера, следовавшего из России. Об этом сообщило российская диппредставительство в Париже, пишет ТАСС.

«Французские власти никак не информировали посольство России ни о факте задержания танкера, ни о составе экипажа этого танкера», – заявили в посольстве.

В данный момент сотрудники посольства предпринимают усилия для выяснения, находились ли граждане России среди членов экипажа задержанного морского судна.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в Средиземном море ВМС Франции задержали нефтяной танкер, шедший из России. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций. Макрон отметил, что операция прошла в нейтральных водах при поддержке союзников, и судно было направлено по измененному маршруту. По словам французского президента, данная акция направлена на противодействие деятельности так называемого «теневого флота», который, по его мнению, «поддерживает финансирование военных действий на Украине».

