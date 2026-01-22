Размер шрифта
Посольство во Франции прокомментировало задержание шедшего из России танкера

Посольство РФ: власти Франции не уведомляли Россию о задержании танкера с нефтью
Французские власти не ставили в известность посольство РФ о задержании в Средиземном море нефтяного танкера, следовавшего из России. Об этом сообщило российская диппредставительство в Париже, пишет ТАСС.

«Французские власти никак не информировали посольство России ни о факте задержания танкера, ни о составе экипажа этого танкера», – заявили в посольстве.

В данный момент сотрудники посольства предпринимают усилия для выяснения, находились ли граждане России среди членов экипажа задержанного морского судна.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в Средиземном море ВМС Франции задержали нефтяной танкер, шедший из России. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций. Макрон отметил, что операция прошла в нейтральных водах при поддержке союзников, и судно было направлено по измененному маршруту. По словам французского президента, данная акция направлена на противодействие деятельности так называемого «теневого флота», который, по его мнению, «поддерживает финансирование военных действий на Украине».

Ранее Захарова призвала США скорее освободить российских моряков с танкера «Маринера».

