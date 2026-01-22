В России назвали причину, по которой могут не состояться трехсторонние переговоры в ОАЭ

Слова украинского президента Владимира Зеленского о готовящихся трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ действительно могут быть правдой, но существует риск, что они не состоятся по вине Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил американист, политолог Малек Дудаков.

«Нельзя исключать, что трехсторонние переговоры в ОАЭ действительно планировались, учитывая, что периодически Москва и Киев проводят технические встречи по обмену телами и пленными. Другое дело — удастся ли в ходе этих контактов разрешить какие-либо глубинные проблемы», — сказал политолог.

По его мнению, украинская сторона сейчас часто работает на публику и старается не противоречить американскому президенту Дональду Трампу, но это не исключает того, что Киев может сорвать конструктивную встречу.

«Киев может превратить любую трехстороннюю встречу в клоунаду и затянуть весь переговорный процесс. Хотелось бы надеяться, что возможные встречи в ОАЭ пройдут успешно, но нужно держать в голове все негативные факторы», — заключил Дудаков.

Выступая на экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет в пятницу, 23 января.

«Думаю, это будет первая трехсторонняя встреча в ОАЭ. Она состоится завтра и послезавтра — двухдневные переговоры в Эмиратах. Надеюсь, что Эмираты в курсе. Иногда со стороны американцев бывают такие сюрпризы. На тактическом уровне, если состоится эта трехсторонняя встреча, надеюсь, мы сможем что-то найти», — заявил Зеленский.

Ранее российский посол оценил возможность участия России в переговорах в ОАЭ.