Юноша, не переживший конфликт с охраной в ТЦ Петербурга, был безработным астраханцем

Молодой человек, не переживший конфликт с охраной в ТЦ Петербурга, оказался 24-летним безработным уроженцем Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Юноша до переезда в Петербург занимался кик-боксингом, также ему нравилась музыка в жанре андеграунд-рэпа. Отмечается, что в своем Telegram-канале он выкладывал видео, где он стреляет из ракетницы. При этом он носил товары бренда White Rex, автором которого является основатель РДК (признан в РФ террористической организацией).

Знакомые молодого человека уверяют, что у него до случившегося уже был конфликт с охранниками этого же магазина. Предположительно, в связи с этим он заранее подготовился к самообороне перед походом туда.

Инцидент произошел на первом этаже торгового центра «Сити Молл». Охранники заподозрили молодого человека в краже и попытались уличить его в этом, однако юноша начал сопротивляться — после потасовки медики увезли его без пульса. Позже стало известно, что юноша попал в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Ранее пьяные юноши жестоко избили подростка во время распития спиртного в Курске.