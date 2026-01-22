Размер шрифта
Россия ответит Германии на высылку заместителя военного атташе посольства РФ

МИД: Россия даст ответ на высылку заместителя военного атташе посольства в ФРГ
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия даст ответ на высылку заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине. Об этом заявили РИА Новости в российском министерстве иностранных дел.

Как сообщила в своем Telegram-канале дипмиссия РФ в Берлине, 22 января посла России в ФРГ вызвали в МИД Германии, где ему выразили протест в связи с задержанием немецкими правоохранительными органами гражданки ФРГ и Украины, подозреваемой в осуществлении шпионской деятельности в интересах РФ, и заявили об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства, якобы являвшегося ее куратором.

Российские дипломаты уточнили, что в опубликованном накануне пресс-релизе Генеральной прокуратуры ФРГ речь идет о задержании сотрудницы одной из немецких общественных организаций, которой инкриминируется передача работнику посольства информации, касающейся украинского конфликта, местоположения оборонных объектов Германии, поставок продукции военного назначения на Украину и участников проводимых в Берлине политических мероприятий высокого уровня.

Посольство РФ в Германии отвергло обвинения немецкой стороны в адрес заместителя военного атташе. В диппредставительстве назвали их «нелепой, наспех состряпанной провокацией», которая призвана «дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ «шпиономании».

«Указали на абсурдность нам претензий, поскольку вся упомянутая информация носит открытый характер», — сказано в сообщении.

22 января журнал Spiegel со ссылкой на свои источники написал, что Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы. Сотруднику дипмиссии дали 72 часа на выезд из ФРГ.

По данным журнала, заместитель военного атташе якобы работал на одну из российских спецслужб. Предполагается, что он длительное время курировал задержанную женщину, которую немецкие правоохранители обвинили в шпионаже.

Ранее в Германии назвали одно условие для восстановления отношений с Россией.

