На руке Трампа увидели новый огромный синяк

У Трампа заметили новый крупный синяк на руке во время выступления в Давосе

У президента США Дональда Трампа во время выступления в Давосе заметили свежий крупный синяк на тыльной стороне левой руки. Как сообщает британская газета Metro, это уже не первый подобный случай.

«Сегодня во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе фотографы запечатлели свежий синяк на левой руке президента», — говорится в сообщении.

1 января газета The Wall Street Journal писала, что Трамп стремится скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. В публикации говорится, что советники американского президента все чаще замечают внешние проявления его возраста. Так, во время съезда Республиканской партии в Милуоки кожа Трампа оказалась настолько чувствительной, что у американского лидера началось кровотечение после того, как его случайно задела кольцом генеральный прокурор Пэм Бонди.

В конце декабря Трамп появился на публике с синяками на обоих запястьях.

Ранее СМИ узнали о проблемах со здоровьем у генсека ООН.