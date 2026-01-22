На Западе раскрыли, какое предложение США и Украина хотят сделать РФ на переговорах в ОАЭ

FT: США и Украина хотят предложить РФ энергетическое перемирие на встрече в ОАЭ

США и Украина хотят предложить России заключить энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах, которые состоятся 23 января в ОАЭ. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в случае согласия Россия перестает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, а Украина откажется от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

22 января портал Axios писал, что на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби делегацию США представят спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер. По информации издания, со стороны РФ на встрече будут присутствовать спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и представитель военной разведки.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил состав делегации для участия в переговорах. В него вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава президентского офиса Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя офиса Сергей Кислица, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

