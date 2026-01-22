Размер шрифта
В Вологде ревнивец изрезал жену ножом

В Вологде мужчина тяжело ранил супругу ножом в грудь во время ссоры
Житель Вологды приревновал жену и несколько раз ударил ее ножом, женщине удалось спастись, благодаря СМС-сообщению. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, ночью в квартире на улице Приграничной между супругами произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта мужчина четыре раза ударил жену ножом в область грудной клетки. Оставшись одна в комнате, тяжелораненая женщина смогла написать сообщение своей сестре, которая немедленно вызвала скорую помощь.

Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого, мужчина признал свою вину, пояснив, что во время ссоры не смог сдержать эмоции. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин приревновал жену к соседу и избил соперника поленом.

