Культура

Лайза Миннелли записала первую за 13 лет песню с помощью ИИ

Певица Миннелли выпустила первую за 13 лет песню к выходу мемуаров
ABC Pictures Corporation

Американская актриса Лайза Миннелли записала первую за 13 лет песню. Об этом 79-летняя звезда написала на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Музыку для композиции «Kids, Wait Til You Hear This» (то же название носят ее готовящиеся к выходу мемуары) написал искусственный интеллект. Разработкой музыки занималась компания ElevenLabs.

«Чего я не позволю делать этой великой компании? Создавать, клонировать или копировать мой голос!.. Мы использовали только аранжировки с использованием искусственного интеллекта. Не искусственный вокал… Все песни пою я!» — заверила артистка.

По мнению звезды, таким образом проявлено уважение к голосу артиста, его выбору и праву собственности.

Миннелли не выпускала новой музыки с 2013 года, когда она исполнила трек для американского музыкального сериала «Смэш».

Накануне певец Вячеслав Макаров рассказал, что обнаружил использование искусственного интеллекта на федеральном канале. Макаров заявил, что в одной из передач на федеральном канале девушка выдала голос нейросети за свой во время выступления.

Ранее Клаву Коку обвинили в использовании ИИ в клипах.

