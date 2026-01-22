Размер шрифта
Назван состав американской делегации на переговорах по Украине в ОАЭ

Axios: Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Абу-Даби
На трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби, которые начнутся в пятницу, делегацию США представят спецпосланник Стивен Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер. Об этом сообщает портал Axios.

По информации издания, российскую сторону на встрече представят спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и, по некоторым данным, представитель военной разведки.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил состав делегации для участия в переговорах. В состав группы, по словам Зеленского, вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

22 января Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Она пройдет в пятницу, 23 января.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского завершилась без подписания документов.

