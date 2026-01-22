Юрист оценила шансы ФХР оспорить решение IIHF в CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, есть ли у Федерации хоккея России (ФХР) есть шанс оспорить решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения сборной России, передают РИА Новости.

«Считаю, что у ФХР есть шансы, потому что CAS в последнее время исходит из того, что тотальный бан — это нарушение прав. Единственное, в соответствии с рекомендациями МОК они всегда допускали в нейтральном статусе. Сейчас же у МОК поменялась рекомендация по юниорам, поэтому я считаю, что шансы есть», — сказала Анцелиович.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее стало известно о намерении ФХР оспорить решение IIHF о продлении отстранения сборной России.