Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Емельяненко рассказал, как промоушен Pride заставлял его выступать под украинским флагом

Емельяненко рассказал о конфликте с промоушеном Pride из-за украинского флага
Вадим Жернов/РИА Новости

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко в шоу на YouTube-канале «Ушатайка» рассказал о том, как просил сотрудников японского промоушена Pride ставить ему российский флаг вместо украинского во время своих первых выступлений под его эгидой.

«Я им говорю: «Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин». «Ну и что с того, что я родился в Украине? Я русский, у меня паспорт, я россиянин всю жизнь». И я им сказал: «Еще раз поставите — я к вам больше не приеду». Услышали», — сказал Емельяненко.

4 февраля 2023 года состоялся последний бой Федора Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте. Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В 2023 году его включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от EA Sports. Глава UFC Дана Уайт тогда заявил, что спортсмен получил «неприлично» много денег за появление в игре.

Ранее в UFC отказались вести переговоры с Федором Емельяненко.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686701_rnd_0",
    "video_id": "record::c139fb00-6a2f-4f24-98f6-4653f9aaff6c"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+