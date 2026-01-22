Емельяненко рассказал, как промоушен Pride заставлял его выступать под украинским флагом

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко в шоу на YouTube-канале «Ушатайка» рассказал о том, как просил сотрудников японского промоушена Pride ставить ему российский флаг вместо украинского во время своих первых выступлений под его эгидой.

«Я им говорю: «Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин». «Ну и что с того, что я родился в Украине? Я русский, у меня паспорт, я россиянин всю жизнь». И я им сказал: «Еще раз поставите — я к вам больше не приеду». Услышали», — сказал Емельяненко.

4 февраля 2023 года состоялся последний бой Федора Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте. Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В 2023 году его включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от EA Sports. Глава UFC Дана Уайт тогда заявил, что спортсмен получил «неприлично» много денег за появление в игре.

Ранее в UFC отказались вести переговоры с Федором Емельяненко.