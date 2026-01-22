Выступление Зеленского на форуме в Давосе прервали из-за истекшего времени

Ведущий в Давосе прервал выступление Зеленского, показав, что время вышло

Ведущий дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе вынужден был прервать выступление Владимира Зеленского, указав на истечение времени. Это следует из трансляции мероприятия, которая введется на YouTube-канале форума.

Отмечается, что во время выступления украинского лидера ему показали на часы.

«Было не интересно со мной, да?» — поинтересовался Зеленский.

В ответ ему сообщили, что организаторы форума просят завершить выступление.

Президент Украины прилетел в Швейцарию в 11:30 по местному времени. Днем ранее, 21 января, американский президент Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что встретится с Зеленским.

В ходе своего выступления Зеленский отметил, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

Также политик отметил, что они с американским лидером обсудили поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украину. Глава государства выразил надежду на то, что защита его страны усилится, и поблагодарил президента США за предыдущий пакет ракет для комплексов ПВО.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ.