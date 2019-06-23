Эрдоган поздравил победителя на выборах мэра Стамбула

Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил с победой на повторных выборах мэра Стамбула победившего его сторонника кандидата от основной оппозиционной партии Экрема Имамоглу. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган выразил надежду, что такие результаты всех устроят и пойдут на пользу городу.

«Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что пока это неофициальные результаты голосования.

Ранее сообщалось, что партия Эрдогана проиграла повторные выборы мэра Стамбула.