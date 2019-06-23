Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

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Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России «новой волной давления» на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

По его словам, со вторника, 25 июня, украинское государство начнет давить на Россию с новыми силами.

Он добавил, что так будет, если к этому дню российские власти не предоставят Международному трибуналу ООН отчет об освобождении военнопленных моряков из Украины.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что давление будет «краткосрочным и среднесрочным».

При этом Климкин не назвал, в чем конкретно будет выражаться давление, упомянув лишь некие «ограничения российской морской активности».

Ранее Климкин пообещал, что Украина ответит на возвращение России в ПАСЕ.