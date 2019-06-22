Трамп пригрозил Ирану санкциями, в которые сложно поверить

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрабатывает новые санкции в отношении Ирана, которые сильно ударят по стране, передает РИА «Новости»

Он не раскрыл детали санкций, однако напомнил, что действующие санкции сильно ударили по иранской экономике.

«Будет еще больше санкций, гораздо больше. Сложно поверить, что такие вообще можно ввести», — заявил он.

Трамп добавил, что просто хочет, чтобы страна отказалась от ядерного оружия.

Ранее Дональд Трамп назвал факт того, что Иран, сбив беспилотник, не сбил находившийся в воздухе американский самолет с людьми на борту «мудрым решением».