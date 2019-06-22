Выскрылись подробности эпизода, за который Путину стыдно

Инцидент с запиской, за который стыдно президенту Владимиру Путину, произошел в Сыктывкаре, сообщает РИА «Новости».

Во время прямой линии Путин рассказал, что в одном из регионов произошел случай, когда местная жительница, передавая записку, упала на колени. Путин пообещал, что прочитает ее, но передал ее помощникам, которые ее потеряли.

Сообщается, что во время визита Путина две женщины договорились и написали одинаковые записки, одна из них смогла прорваться через охрану и передать записку президенту. Об инциденте рассказал муж одной из женщин Елены. По его словам, она познакомилась с Валентиной, которая хотела рассказать Путину о своем сыне, по ее мнению, незаконно осужденном. В свою очередь Елена хотела поговорить о земельном вопросе для многодетных.

Женщины вписали просьбы в одинаковые записки, однако охрана пыталась задержать женщин.

«Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему (Путину), спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она действительно встала на колени, ...он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял», — рассказал Владимир.

Он добавил, что охранники, которые преграждали путь его жене и Валентине, позже пытались выяснить характер записки.