«Игра в вопросы и ответы»: немецкие СМИ о «прямой линии» Путина

В четверг, 20 июня, прошла 17-я «прямая линия» с российским президентом Владимиром Путиным. Как пишет Spiegel, программу показывали шесть федеральных телеканалов, а до ее начала у экранов собрались 1,5 млн человек. Русских гораздо больше интересует плохое экономическое положение, чем международная повестка. Большинство вопросов были связаны с падающими с 2013 года реальными доходами. По мнению журнала, провокационные вопросы и критические комментарии исчезали с экрана через несколько секунд после появления.

Handelsblatt замечает, что томящихся в приморской «китовой тюрьме» животных выпустили на свободу непосредственно перед появлением Путина, однако для большинства серьезных проблем у главы государства не готовы быстрые решения. На большинство жалоб лидер реагировал, приводя статистические данные.

«Игра в вопросы и ответы была такой же рутинной, как и [прямые] включения из регионов», — пишет Handelsblatt.

Газета отмечает, что спустя четыре часа ТВ-марафон закончился, для россиян эта передача была, скорее, «разочаровывающей».

Издание FAZ назвала программу «властным ритуалом», во время которого за Путиным всегда остается последнее слово. Издание подчеркнуло, что многие жалуются на большое количество обещаний и отсутствующие результаты, а плана и новых идей о том, как улучшить положение в стране, нет.