Политик «Грузинской мечты» ушел в отставку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, представляющий партию «Грузинская мечта», ушел в отставку, сообщает РИА «Новости».

Политик Каха Каладзе заявил, что данное решение является результатом ответственности перед народом.

Отставка спикера произошла на фоне беспорядков в Тбилиси в четверг, 20 июня. В этот день российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента, чем были недовольны грузинские радикалы. Заседание было прервано. Вечером оппозиция начала штурмовать парламент.

Грузинская оппозиция выдвинула ультиматум, потребовав отставки председателя парламента.

Кобахидзе, который отсутствовал на территории Грузии, назвал российского депутата в его кресле тяжелым зрелищем.

Ранее президент Грузии обвинила Россию в организации протестов.