США сделали заявление насчет беспорядков в Грузии

Американское посольство в Грузии выступило с заявлением после протестов в Тбилиси. Об этом сообщает Apsny со ссылкой на соответствующее заявление.

В посольстве подчеркнули, что внимательно наблюдают за всем происходящим в Грузии, в частности у здания парламента.

«Мы понимаем боль, которую испытывают сегодня множество людей. Призываем все стороны сохранять спокойствие», — отметили в посольстве.

Также посольство США в Грузии попросило быть всем сдержаннее и не нарушать конституцию страны.

Ранее сообщалось, что в Грузии в ходе протестов пострадали почти 70 человек.

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