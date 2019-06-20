Спецназ начал разгонять митинг у парламента Грузии

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В Грузии спецназ начал разгонять митинг у парламента. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, спецназ начал стрелять дымовыми шашками, пытаясь разогнать митингующих. Также полиция применила слезоточивый газ.

Уточняется, что народ начал в панике разбегаться.

Сегодняшний штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он оказался в кресле председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.

Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция, выдвинувшая ультиматум.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Грузии.