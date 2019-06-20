Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

По его словам, действия правительства Грузии противоречат нормам проведения международных мероприятий.

Он отметил, что сессия МАП, ее время и организация были заранее согласованы, поэтому грузинская сторона, как организатор мероприятия, была ответственна за проведение данного форума и безопасность его участников.

«Эти условия были просто проигнорированы — они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз», — подчеркнул Володин.

Он также добавил, что последовавшие за инцидентом заявления властей Грузии вызывают сомнения в их адекватности.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии под охраной покинули здание парламента Грузии. Как отмечается, депутаты пикетировали трибуну, требуя ухода членов делегации из России.