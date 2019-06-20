Госдеп пригрозил Эр-Рияду из-за дела Хашукджи
В Госдепе заявили, что США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии из-за дела об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Саудовские власти должны выяснить все факты и призвать всех причастных к ответственности», — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что Госдеп изучает новый доклад ООН по делу журналиста.
В Госдепе подчеркнули, что новые факты по делу Хашукджи могут привести к расширению мер против Эр-Рияда.
Ранее сообщалось, что появились доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашукджи.