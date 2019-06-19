Вероятность отказа Украины от Крыма оценили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет оценил вероятность отказа Украины от претензий на Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого бывший украинский президент Петр Порошенко не исключил отказ Киева от Крыма.

По словам депутата, Крымский полуостров является частью России и не может быть предметом торга.

«Порошенко постепенно выходит из параллельного мира и осознает, что Украина не сможет двигаться дальше без признания российского статуса Крыма», — отметил Шеремет.

Он также добавил, что не Россия развязала «братоубийственную войну» в Донбассе.

Депутат заключил, что Украина должна признать выбор жителей Крыма, иначе не сможет считаться цивилизованным государством.

Ранее Зеленский рассказал, как начнет разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.