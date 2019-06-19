Мадуро назвал стоимость покушения на себя

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/12294313/RTS2GLUJ-pic905-895x505-36881.jpg">

Венесуэльский президент Николас Мадуро оценил попытку своего убийства в $20 млн. Об этом он заявил во время трансляции в твиттере.

Отмечается, что глава государства выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов и разведки за свою защиту.

«Проект моего убийства, (попытка) которого была совершена 4 августа, стоила несколько миллионов долларов», — сказал Мадуро.

Он добавил, что говорят о $20 млн.

Ранее СМИ сообщили, что участник покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро после атаки трижды встречался с американскими чиновниками.