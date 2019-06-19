Мадуро назвал стоимость покушения на себя
Венесуэльский президент Николас Мадуро оценил попытку своего убийства в $20 млн. Об этом он заявил во время трансляции в твиттере.
Отмечается, что глава государства выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов и разведки за свою защиту.
«Проект моего убийства, (попытка) которого была совершена 4 августа, стоила несколько миллионов долларов», — сказал Мадуро.
Он добавил, что говорят о $20 млн.
Ранее СМИ сообщили, что участник покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро после атаки трижды встречался с американскими чиновниками.