Жириновский поддержал приостановку ДРСМД и назвал его саморазоружением

Решение России о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США оправданно, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Соответствующий законопроект ранее внес президент России Владимир Путин, сегодня Госдума его одобрила.

По мнению Жириновского, соглашение Горбачева-Рейгана в 1987 году вообще было ошибкой, а уничтожение ракет он назвал саморазоружением.

«Зачем мы это сделали 32 года назад? Называют много причин, реально – одна: однопартийный режим, — и только ЛДПР говорит об этом. Было бы две партии, Горбачев никогда не стал бы руководителем страны и не подписал бы никакого соглашения с Рейганом… Не было бы войны в Афганистане, не было бы беловежских соглашений в 1991 году», - считает политик.

По его словам, Москва при заключении договора пошла на поводу у Вашингтона.

«Дождались пока Порошенко перед всем миром порвал договор о дружбе с Россией, хотя и принимать его не нужно было. Дождались пока США выйдут из ДРСМД и сами выходим. Против Ирана готовится война, а мы могли еще 10 лет назад предпринять меры, продать им С-400 и закрыть небо над страной. Но не сделали. Сейчас опять мучаемся выйти или нет из Совета Европы. И входить не нужно было в 1996 году, нас туда позвали, чтобы поливать грязью. И вот сейчас поедет наша делегация туда, будут 32 депутата в коридоре сидеть, ждать, какую резолюцию по ним там примут. Мы что, государство-мазохист?» — задается вопросом Жириновский.

По его оценкам, Россия добивалась внешнеполитических успехов только тогда, когда действовала на опережение, а не «играла скрипку в чужом оркестре».

«Наш девиз: пушки вместо масла! А пока что получается, что и масла нет и пушки только-только появляются», — полагает лидер ЛДПР.

В Совете Федерации РИА Новости сообщили, что сенаторы планируют рассмотреть законопроект на заседании 26 июня и поддержать его.