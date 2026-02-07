Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ, есть пострадавшие

В результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Приехал на территорию одного из инфраструктурных объектов. В результате ракетного обстрела здесь пострадали четверо мужчин», — отметил он.

По его словам, мужчинам была оказана скорая медицинская помощь. Двоим потребовалась госпитализация. Предварительно у них диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Для полного обследования их направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в результате обстрела на объекте повреждения получили семь автомобилей, объекты инфраструктуры, а также остекление одной квартиры и четырех частных домах, выбиты окна в коммерческом здании.

На местах работают оперативные службы, уточняется информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры после обстрела.

До этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили не менее шести ракет от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в небе над Белгородской областью. В некоторых районах пропали свет и вода.

Ранее в Белгороде анонсировали запуск в Мах интерактивной карты для помощи после обстрелов.