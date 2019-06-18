Тимошенко заподозрила Гройсмана в коррупции

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместе с экс-президентом страны Петром Порошенко начал процесс «теневой приватизации» ГТС Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Гройсман и главу «Нафтогаза» Андрей Коболев создают «искусственное банкротство» ГТС Украины.

Она также добавила, что Украина может «потерять ГТС», пока новый президент Владимир Зеленский будет знакомиться с ситуацией.

Ранее Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа.