Die Welt оценила расстановку сил в конфликте США и Ирана

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Кризис в заливе углубляется, конфликт между Тегераном и Вашингтоном грозит выйти из-под контроля. В регионе столкнулись не только интересы противников на Ближнем Востоке, но и точки зрения ведущих мировых держав. Die Welt изложила взгляды на происходящее.

В Иране происходит противостояние между сторонниками жесткой линии и прагматиками. Последние поддерживают президента страны Хасана Роухани и стремятся при помощи дипломатии заставить Европу помочь обойти наложенные США санкции. Однако Корпус Стражей Исламской революции, поддерживающий религиозного лидера страны аятоллу Хомейни, считают такую позицию проявлением слабости и хотят увеличить давление на остальные страны в том числе и при помощи военных средств.

США являются самым крупным потребителем нефти, а одним из важных их поставщиков является Саудовская Аравия. Американский президент Дональд Трамп неизменно поддерживает Эр-Рияд и максимально дистанцируется от его «злейшего врага» Тегерана. Кроме того, Трамп поддерживает отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, который грозит уничтожить Иран. ОАЭ также являются американским союзником в регионе, а Тегеран считают стратегической угрозой.

Израиль не занимается добычей нефти в регионе и стремится к экономическому и военному ослаблению иранской стороны. Ирак связывают с Тегераном тесные отношения, в том числе и по религиозным соображениям. Однако вооруженный конфликт между Вашингтоном и Тегераном имел бы для страны разрушительные последствия. Для российской стороны такое противостояние стало бы «патовой ситуацией». Москва поддерживает Иран, но ее также связывают близкие отношения с Израилем. Ослабление Тегерана дало бы Москве большую свободу действий в Сирии и на Ближнем Востоке, но в то же время создало бы возможность усиления американского присутствия в регионе, а это поставило бы под угрозу планы Кремля.