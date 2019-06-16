Трамп дал оценку докладу ВМФ США об НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США проинформировали его о наблюдении НЛО. Об этом сообщает Fox News.

По словам главы государства, люди часто говорят, что видели НЛО. Он сам провел одну короткую встречу по этому поводу.

«Верю ли я в это? Не особенно», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Луна — это часть Марса.