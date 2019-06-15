Трамп признался, что не верит в НЛО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «не особенно» верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает РИА «Новости».

По словам Трампа, он много раз читал и слышал о существовании таких объектов. Однако он все равно не верит в НЛО.

«Люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — сказал Трамп.

Ранее Трамп назвал Луну частью Марса.