Трамп обсудил с Абэ атаку на танкеры

Американский лидер Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и поблагодарил его за усилия по содействию контактам США с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, оба лидера обсудили ряд вопросов, в том числе недавний визит Абэ в Иран, а также недавнюю атаку на два танкера в Оманском проливе.

Трамп возложил вину за атаку на танкеры на Иран, в то время как Абэ воздержался от одностороннего осуждения Тегерана.

Кроме того, Трамп и Абэ обсудили торговые переговоры между двумя странами и предстоящую поездку президента США на саммит G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

Ранее сообщалось, что причиной нападения на танкеры мог стать визит Абэ в Иран.