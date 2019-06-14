Путин прибыл на саммит в Душанбе

Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, вечером Путин посетит неформальный обед в честь глав делегаций, а также встретится с главой республики Эмомали Рахмоном.

Уточняется, что в субботу, 14 июня, начнется сам саммит. Президент России выступит на пленарной сессии, а после проведет несколько встреч «на ногах».

В составе СВМДА находится 27 государств.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.