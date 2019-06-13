На экс-главу Конституционного суда Украины завели дело

На Украине завели дело на бывшего главу Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря Государственного бюро расследований Украины Анжелики Ивановой уголовное дело завели по факту «злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного суда».

Иванова отметила, что этому поспособствовало обращение народного депутата, в котором говорилось о противоправном назначении внештатных советников, на что Шевчук потратил деньги из бюджета.

По данным СМИ Конституционный суд проголосовал за отставку Шевчука, так как в его работе нашли системные и существенные нарушения. Новым председателем назначили Наталью Шапталу.

Шевчук в свою очередь назвал отстранение «антиконституционным переворотом», а также обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным действий КCУ относительного его увольнения.

Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского отреагировали на «госпереворот» с увольнением главы КС.