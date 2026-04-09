Стало известно, сколько Иран готов дать США времени на разморозку активов

Требования Ирана подразумевают разморозку активов Тегерана со стороны США в течение двух недель. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в столице Пакистана Исламабаде.

«Разморозка заблокированных активов Ирана является важнейшей гарантией, которая должна быть реализована в течение двух недель», — сказал он.

8 апреля в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Исламской Республики, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран.

До этого США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

