В Европе призвали Венгрию «объясниться» из-за России

Еврокомиссия потребовала от Венгрии срочных объяснений по поводу утечек телефонного разговора между министром иностранных дел Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет The Guardian.

Пиньо отметила, что запись подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Венгрией и Россией, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

«Это вызывает крайнюю обеспокоенность, и правительство соответствующего государства-члена должно в срочном порядке дать объяснения, а председатель [Урсула фон дер Ляйен] также поднимет этот вопрос на уровне лидеров», — заявила .

21 марта газета Washington Post написала, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Сийярто заявил, что не считает это проблемой. А представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил о скоординированной операции иностранной разведки, которая прослушивала телефон Сийярто.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что прослушивание телефона Сийярто продемонстрировало иллюзорность европейского единства. А Лавров заявил, что он никогда не обсуждает с иностранными партнерами запретных тем.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал переговоры Сийярто и Лаврова «предательством» солидарности ЕС.

Ранее на Западе обвинили Путина и Трампа во вмешательстве в венгерские выборы.