В Рио-де-Жанейро сгорела крыша Олимпийского стадиона. Об этом сообщает The Sun.

С 1 по 9 апреля на стадионе проходили соревнования чемпионата мира по фехтованию среди кадетов и юниоров, в которых участвовали российские спортсмены.

Пожар начался ночью 8 апреля, когда на арене не было атлетов и болельщиков. Крыша стадиона серьезно пострадала от огня,

внутренних повреждений арены обнаружено не было.

Российские юниоры и кадеты выступают на чемпионате мира с национальной символикой. 5 апреля женская сборная России выиграла соревнования саблисток на турнире.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

