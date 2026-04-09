Литовского замминистра отправят на Украину за слова о Крыме

Замглавы минздрава Литвы отправят работать на Украину из-за вопроса о Крыме
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава минздрава Литвы Мария Якубаускене отправит своего заместителя Арномедаса Гальдикаса работать на Украину из-за ответа, который тот дал на вопрос о Крыме. Об этом сообщает литовский национальный телерадиовещатель LRT.

В интервью LRT заместитель министра ранее заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров. Однако после давления со стороны журналиста он сказал: «Хорошо, тогда Украине».

После интервью чиновник столкнулся с критикой со стороны общественности. Якубаускене обсудила ситуацию с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, после чего приняла решение об отправке своего заместителя на Украину. При этом не уточняется, какие обязанности он будет выполнять в этой стране.

В октябре 2025 года министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, обвинив журналистов в провокациях. Позже он попробовал исправить ситуацию, заявив, что полуостров — «оккупированная территория Украины». Однако это не помогло: премьер республики призвала Адомавичюса покинуть пост. После этого он ушел в отставку.

Ранее МИД Турции отказался признать Крым российским.

 
