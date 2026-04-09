Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Названа причина обысков в редакции «Новой газеты»

Обыски в «Новой газете» связаны с делом о персональных данных
Максим Блинов/РИА Новости

Обыски, которые проходят в редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке, связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

В публикации издания в Telegram-канале говорится, что обыски проходят в здании редакции с 12 часов и внутрь никого не пускают, в том числе и адвокатов.

«Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников», — отмечается в сообщении редакции.

«Новая газета» — это российское общественно-политическое издание, известное журналистскими расследованиями. Первый номер газеты вышел 1 апреля 1993 года 100-тысячным тиражом.

9 апреля в Конфедерации труда России (КТР) и ее членских организациях также состоялись обыски. Как отмечается в сообщении, им предшествовали жалобы сотрудников на растрату руководством средств, направленных на оказание гуманитарной помощи российской армии. В результате проверки в офисах КТР выяснилось, что подразделения, которым предназначалась гуманитарная помощь, ничего не получали.

Ранее во Франции неизвестный позвонил в редакцию газеты, угрожая взорвать мэрию.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!