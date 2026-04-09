Названа причина обысков в редакции «Новой газеты»

Обыски в «Новой газете» связаны с делом о персональных данных

Обыски, которые проходят в редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке, связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

В публикации издания в Telegram-канале говорится, что обыски проходят в здании редакции с 12 часов и внутрь никого не пускают, в том числе и адвокатов.

«Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников», — отмечается в сообщении редакции.

«Новая газета» — это российское общественно-политическое издание, известное журналистскими расследованиями. Первый номер газеты вышел 1 апреля 1993 года 100-тысячным тиражом.

9 апреля в Конфедерации труда России (КТР) и ее членских организациях также состоялись обыски. Как отмечается в сообщении, им предшествовали жалобы сотрудников на растрату руководством средств, направленных на оказание гуманитарной помощи российской армии. В результате проверки в офисах КТР выяснилось, что подразделения, которым предназначалась гуманитарная помощь, ничего не получали.

Ранее во Франции неизвестный позвонил в редакцию газеты, угрожая взорвать мэрию.