Есть пострадавшие: в Москве массовое ДТП парализовало проезд

В Москве массовая авария затруднила движение на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Столкнулись 8 автомобилей. На месте работают МЧС и медики. Информация о пострадавших уточняется. В месте происшествия собралась пробка», – говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Москва+», в результате ДТП есть пострадавшие: прибывшие медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель фуры врезался в припаркованные автомобили. На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. В момент столкновения припаркованные машины получили повреждения: у автомобилей смят кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали отлетели в сторону. По данным канала, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Приморье произошло жесткое ДТП с легковушками.