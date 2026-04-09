На уехавшего из России комика Семена Слепакова завели уголовное дело

В отношении юмориста и музыканта Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело по материалам прокурорской проверки в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Поводом для уголовного преследования артиста послужили неоднократные нарушения законодательства об иноагентах. По данным надзорного ведомства, в течение одного года Слепаков дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и потом разместил в одной из социальных сетей материалы без обязательной маркировки об их создании и распространении иноагентом.

Материалы прокурорской проверки были переданы в следственные органы, где на их основании в отношении Слепакова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Ход расследования взят прокуратурой Москвы на особый контроль.

Слепаков покинул Россию после начала СВО, сейчас он живет в Израиле. Недавно комик пожаловался, что в эмиграции ему стало сложнее шутить о родине. Он также дал серию концертов в США, но ему приходилось работать в полупустых залах.

Ранее в Госдуме позвали Слепакова вернуться и смыть грехи.

 
