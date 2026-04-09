Польша сообщила о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтикой

Истребители F-16 ВВС Польши перехватили российский самолет Ил-20 над Балтикой
Эрик Петросян/«Уголок неба»

Польские истребители перехватили российский самолет Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование видов вооруженных сил Польши в своем аккаунте в социальной сети X.

«Дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши успешно перехватила, идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолет РФ, летевший над Балтийским морем», — отмечается в сообщении.

По данным польской стороны, российский Ил-20 якобы выполнял разведывательный полет в международном воздушном пространстве и не нарушил воздушное пространство Польши.

В феврале в США встревожились из-за российского Ил-76 на Кубе. Этот же самолет уже выполнял рейсы в Венесуэлу и Никарагуа. Почему он вызвал обеспокоенность в Белом доме и при чем тут советская секретная операция «Анадырь» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В конце сентября 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности сбивать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война».

Ранее американский беспилотник подал сигнал бедствия над Ормузским проливом.

 
