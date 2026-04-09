Россиянам объяснили, могут ли конфисковать автомобиль за нетрезвое вождение

У человека, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, могут конфисковать транспортное средство. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил адвокат адвокатской палаты Москвы, Московской коллегии адвокатов «Морозов и партнеры» Андрей Лукьянов.

По словам специалиста, в таком случае уголовно-правовая мера в виде конфискации машины направлена на сохранение общественной безопасности. В первую очередь государство заботится о защите прав россиян в рамках уголовного судопроизводства.

Однако адвокат отметил, что вместе с этим может возникнуть правовая коллизия, так как автомобиль может быть совместной собственностью или собственностью гражданина, который передал ее нарушителю на законных основаниях.

«Например, вы передали автомобиль сожителю, а он совершает преступление. У него может быть свидетельство о транспортном средстве – это уже законная передача транспортного средства. То есть он уже автомобилем законно управляет», — объяснил он.

По словам эксперта, законом установлена мера уголовно-правового характера, которая в таком случае обязательна к исполнению.

