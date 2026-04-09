Американский беспилотник подал сигнал бедствия над Ормузским проливом

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton подал сигнал бедствия во время полета над Ормузским проливом. Об этом сообщает РИА Новости, которое проанализировало полетные данные.

По данным агентства, сигнал тревоги был подан около 10:20 мск, когда аппарат находился севернее ОАЭ. При этом дрон продолжил полет, однако вскоре у него начали наблюдаться сбои в работе транспондера.

Позже, примерно в 14:10 мск, севернее Бахрейна Triton за несколько минут резко снизился с 16 км до 3 км. При этом произошло отключение транспондера БПЛА.

Согласно данным портала UK Defense Journal, дрон подал сигнал 7700, который используется для оповещения об аварийной ситуации на борту. Речь может идти об отказе двигателя, предположили журналисты.

MQ-4C Triton — беспилотник ВМС США, предназначенный для морской разведки. Он способен находиться в воздухе более суток и подниматься на высоту до 18 тысяч метров. БПЛА оснащен радиолокационной системой для наблюдения за ситуацией на море.

8 апреля Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и начал готовить «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу». В Белом доме считают, что между Соединенными Штатами и Ираном возникло «недопонимание».

