Пленный солдат ВСУ рассказал, как инструктора избивали его «для излечения»

МО: психически больного украинца мобилизовали и избивали за неверные команды
Психически больного уроженца Житомирской области Александра Завадского мобилизовали в ВСУ, признав годным к службе, а затем избивали в учебном центре для излечения. Об этом он рассказал на видео, предоставленном Минобороны России, сообщает РИА Новости.

По данным МО РФ, Завадский пять лет провел в психиатрической лечебнице. В 2025 году его признали полностью годным к военной службе и мобилизовали. В учебном центре «Десна» он не успевал реагировать на команды инструкторов. Те избивали солдата, пытаясь таким способом вылечить его психическое расстройство. Сам пленный рассказал, что его били по голове за неправильное положение автомата и ошибки при выполнении поворотов.

После окончания подготовки командиры посчитали Завадского идеальным кандидатом для службы в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны. Его отправили на позиции в Краснопольский район Сумской области. Там его взяли в плен военнослужащие российской группировки войск Север.

В ведомстве добавили, что сейчас украинский военнопленный получает необходимую помощь

«К нему относятся как к пациенту и единственное, чего ему не хватает — это общения с родными и близкими», – сообщили в Минобороны.

Сам Завадский говорит, что плен спас ему жизнь. Он поблагодарил за это российских бойцов.

Ранее в плен к российским военным сдался украинский командир, виновный в самоубийстве своего подчиненного.

 
Теперь вы знаете
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
