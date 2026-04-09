Матвиенко отреагировала на провокации в отношении Калининграда и Балтийского моря

Россия не допустит посягательств на Калининград или Балтийское море. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что Россия незамедлительно ответит на любые провокации в отношении Калининграда.

В ноябре прошлого года представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что НАТО хочет превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию.

В январе 2026 года замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в регионе Балтийского моря существует большая вероятность возникновения конфликта из-за растущей демонизации России. Тогда же временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов подчеркнул, что НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, так как альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике.

Ранее в США пригрозили ударить по Калининграду в случае конфликта России с НАТО.